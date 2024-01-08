Ипотечным ставкам в России предрекли высокие значения на протяжении всего года

Даже если Центробанк решит понизить ключевую ставку, то она упадет ненамного. Ставка по ипотеке в лучшем случае снизится до 10%.

Свое мнение на этот счет высказал экономист Михаил Беляев. Он напомнил, что в последние месяцы ключевая ставка исключительно росла. Руководство Центробанка ведет осторожную консервативную политику. Резкое понижение ставки чревато потрясениями для экономики, поэтому ее будут снижать постепенно, по одному проценту. Это неизбежно повлияет на ипотечные программы у банков.

«Хорошо, если к середине года ставка понизится до 10 процентов, хотя это все равно очень высоко для ипотеки, даже запретительно высоко», - указал он.

Его слова привела «Lenta.ru». Беляев считает, что подобная ставка не позволит большинству желающих улучшить свои жилищные условия. Цены на недвижимость высоки, поэтому кредит становится для многих единственной возможностью купить квартиру. Для бума ипотек необходимы ставки на уровне в 5%.