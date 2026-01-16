В современных условиях ключевые инструменты для противодействия попыткам насильственной смены власти сместились в технологическую плоскость, сообщил rosbalt.ru.

По мнению экспертов, такие меры, как задержания активистов или силовое подавление уличных выступлений, отошли на второй план, поскольку оказывают преимущественно эмоциональное воздействие на общество, не затрагивая корень проблемы.

По информации издания, парадоксальным образом технологический прогресс, который изначально рассматривался как главный двигатель свободы, обернулся ее ограничителем. На заре развития интернета и социальных сетей эти инструменты повсеместно провозглашались краеугольным камнем демократии и гарантом прав человека. Однако в реальности они стали эффективным механизмом социального контроля и наблюдения.

