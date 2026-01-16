Большой брат отдыхает: появилась недоступная полицейским платформа для общения
Создатель Signal представил ИИ-платформу с открытым кодом без доступа к полиции
Разработчик Мокси Марлинспайк, создатель мессенджера Signal, анонсировал новый проект под названием Confer. Платформа позиционируется как попытка решить проблему конфиденциальности при взаимодействии с искусственным интеллектом, пишет ЮФ.
Confer представляет собой ИИ-помощника с открытым исходным кодом, архитектура которого разработана для исключения доступа к данным пользователя со стороны третьих лиц. Согласно заявлению создателя, ни операторы сервиса, ни злоумышленники, ни правоохранительные органы не смогут получить доступ к содержанию диалогов. Полный контроль над информацией сохраняет исключительно владелец учетной записи.
Марлинспайк отметил, что современные ИИ-платформы фактически являются агрегаторами личных данных пользователей, которые делятся с помощниками конфиденциальной информацией о здоровье, финансах и работе. С технической и юридической точки зрения эти данные обычно остаются под контролем компании-оператора.
Технология Confer построена на использовании доверенной среды исполнения (TEE). Все запросы пользователей и ответы ИИ шифруются внутри этой среды.
