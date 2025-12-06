Иск из России в Германию: «Газпром экспорт» судится с владельцем 20% газопровода OPAL

Экспортное подразделение «Газпрома» — «Газпром экспорт» — инициировало судебное разбирательство в российском арбитраже против компании Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, германского оператора, выступающего дочерней структурой энергетического концерна Uniper, сообщил ТАСС.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, предметом спора являются активы и обязательства, связанные с участием немецкой компании в газопроводе OPAL — сухопутном продолжении магистрали «Северный поток». Исковое заявление было зарегистрировано в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области 5 декабря. Подробности требований иска в открытом доступе пока не раскрываются.

По данным издания, Lubmin-Brandov Gastransport GmbH является операционным активом германского энергоконцерна Uniper и владеет миноритарной 20% долей в газопроводе OPAL. Этот трубопровод представляет собой критически важное звено европейской энергетической инфраструктуры, выполняющее функцию сухопутного продолжения морской магистрали «Северный поток».

Ранее сообщалось, что G7 и ЕС обсуждают запрет на морские перевозки российской нефти.