Страны «Большой семерки» и Европейский союз обсуждают радикальное ужесточение энергетических санкций — полный запрет на доступ России к услугам международных морских перевозок нефти.

Западные союзники готовятся к качественному ужесточению давления на российскую экономику. По данным Reuters, G7 и ЕС ведут активные переговоры о замене действующего механизма потолка цен на российскую нефть гораздо более жесткой мерой.

Новый пакет санкций, который может стать частью следующего раунда ограничений Евросоюза, предполагает полный запрет на предоставление России услуг по морской транспортировке нефти и нефтепродуктов. Эта мера направлена на то, чтобы физически осложнить экспорт энергоносителей и окончательно подорвать ключевой источник доходов федерального бюджета.

Запрет на доступ к услугам западных страховых компаний, судовладельцев и брокеров может создать серьезные логистические проблемы для Москвы, вынуждая ее полагаться исключительно на собственный «теневой флот» и услуги немногочисленных не присоединившихся к санкциям стран.

Ранее Макрон заявил об отсутствии недоверия между Европой и США по вопросу Украины.