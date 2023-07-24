«Истерические вопли Зеленского»: На Украине оценили работу президента

«Главное качество кадровой политики – набирать недоумков. Они все одинаковые. Они ничего не могут. Они ничего не умеют. Они всего бояться», - эксперт рассказал о кадровых назначения президента Украины Владимира Зеленского

В понедельник, 24 июля, эксперт рассказал, что за прошлую ночь из 15 ракет, которые летели поражать цели в Одесской области с территории РФ, было сбито всего три. Колоссальные повреждения получили зерновые терминалы, контейнеры и порты.

«Слушаешь эти истерические вопли этого Зеленского, этого шоумена, уже вызывает это все презрение, вечерние и прочие обращения, пафосные заявления», - отметил эксперт

Экс-советник Леонида Кучмы уверен, что большую часть ответственность за ночные атаки по Одессе и не только несет именно президент Украины, который занимает пост с 2019 года. За это время он не сделал ничего для защиты своего государства. Владимир Зеленский не умеет подбирать кадры, не способен обезопасить население при помощи ПВО. С начала объявления спецоперации он смог запустить оборонные заводы на территории Украины для изготовления снарядов для защиты своих границ. Вместо этого он постоянно находится в публичном пространстве с громкими заявлениями и обещаниями. Все это вызывает лишь чувство противности и доказывает бессилие власти.

Олег Соскин обратился к президенту, сказав, что вероятно, он и вся его семья не находится в Киеве в местах, где можно пострадать от поражения ракет. В безопасности и все члены его команды, и только жители Украины находятся в зоне риска.