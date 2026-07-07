Любовь не пережила теорию заговора: как плоская Земля и теневое правительство рушат семьи

Увлечение теориями заговора может серьезно разрушать романтические отношения и менять поведение человека почти до неузнаваемости, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в The British Journal of Social Psychology.

Ученые под руководством главного исследователя Леи Камиц опросили 17 нынешних и бывших партнеров людей, веривших в QAnon — конспирологическую теорию о теневом правительстве или тайном мировом заговоре. В материале также упоминаются идеи о плоской Земле и дезинформация о вакцинах от COVID-19.

Многие участники рассказывали, что их партнеры словно становились другими людьми. Они почти все время проводили в интернете, изучали выбранную теорию и говорили о ней при любой возможности. Попытки спорить с опорой на научные факты обычно только ухудшали ситуацию. По словам опрошенных, они получали обвинения в промывке мозгов, ведомом или даже враждебном мировоззрении.

Исследователи отметили, что партнеры конспирологов сталкивались с тревогой, стрессом, бессонницей, социальной изоляцией и чувством стыда. Некоторые начинали сомневаться уже в собственной адекватности.

«Иногда это так подавляет, потому что мой партнер выглядел таким уверенным. И это сбивало меня с толку. Ты начинаешь думать, что сумасшедший — это ты», — рассказала одна участница исследования.

В тяжелых случаях отношения становились опасными. Один участник сообщил, что партнер напал на него после того, как узнал о вакцинации от COVID-19.

Особенно сложной ситуация оказывалась для пар с детьми. По словам участников, некоторые родители пытались увлечь детей конспирологическими теориями, водили их на тематические встречи или отказывались от медицинской помощи и прививок.

В итоге многие респонденты решили разорвать отношения. Напрашивается вывод: не стоит слепо верить в то, что пишут в интернете.