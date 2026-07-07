Судебные приставы объявили охоту на Седокову из-за долга в ₽10 тысяч по коммуналке

Судебные приставы начали принудительное взыскание с певицы Анны Седоковой задолженности по коммунальным платежам в размере более ₽10,2 тысячи, сообщает РИА Новости. В эту сумму входит долг по оплате жилья и коммунальных услуг, включая пени. При этом задолженность за газ, тепло и электроэнергию в расчет не входит.

Исполнительное производство в отношении Седоковой возбудили еще в ноябре 2024 года. Однако через несколько месяцев его прекратили из-за невозможности взыскания. В мае 2026 года дело открыли заново на ту же сумму.

Параллельно с этим разворачивается м другой скандал вокруг бывшей участницы группы «ВИА Гра». Семья покойного баскетболиста Яниса Тиммы, с которым певица была в браке четыре года, намерена подать против нее иск о защите чести и достоинства. Поводом стали недавние заявления Седоковой о домашнем насилии со стороны спортсмена.

Адвокат семьи Маргарита Гаврилова назвала слова артистки ложью. По ее словам, иск подадут после завершения имущественного спора, заседание по которому назначено на 13 июля.

Ранее певица Анна Седокова вспомнила, как Янис Тимма становился перед ней на колени.