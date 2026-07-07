Затонувший материк обозначили на картах: что скрывает восьмой континент Земли

Зеландию, почти полностью скрытый под водой континент вокруг Новой Зеландии и Новой Каледонии, теперь уже нельзя считать потерянной, пишет Popular Mechanics. Геологи завершили обзорное картирование территории площадью около 5 млн кв. км.

Около 95% Зеландии находится на дне океана. Над водой остались главным образом Новая Зеландия и несколько соседних островов. В 2023 году специалисты GNS Science нанесли на карту последний крупный неизученный сектор в Северной Зеландии.

Для этого команда под руководством Ника Мортимера поднимала со дна образцы пород — песчаники, аргиллиты, известняки и базальтовую лаву. Анализ показал, что часть песчаников образовалась около 95 млн лет назад, гранитные и вулканические обломки могут быть старше 130 млн лет, а базальты относятся примерно к периоду 40 млн лет назад.

История Зеландии связана с древним суперконтинентом Гондвана. Новые данные показывают, что она отделялась не одномоментно: процесс растянулся примерно с 80 до 55 млн лет назад. Позже континент деформировала граница Тихоокеанской и Австралийской плит.

Теперь Зеландия интересует ученых не только как геологическая загадка. Подводные осадочные бассейны могут хранить сведения о древнем климате, океанических течениях, горообразовании и развитии жизни. Иными словами, восьмой континент Земли превратился из красивой тайны в огромный подводный архив, который только начинают расшифровывать.