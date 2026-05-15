Исторические курьезы: как появились необычные названия омских деревень

На карте Омского региона обозначено множество населенных пунктов. Среди них и такие топонимы, которые, услышав впервые, трудно произнести без улыбки, сообщил gorod55.ru. Журналист издания рассказал о самых забавных «именах» деревень и сел.

Шипачи

По информации издания, деревня под названием Шипачи относится к Тюкалинскому району и входит в Сажинское сельское поселение. Рядом с населенным пунктом находится озеро-тезка — Шипачи. Годом основания деревни считается 1888-й. В 1928 году здесь было 37 хозяйств, а жили в них в основном русские.

Кукарка

Историческая справка, по информации издания, гласит, что в 1928 году село выступало в роли центра Кукарского сельсовета, в нем насчитывался 161 крестьянский двор. Население тогда, как и сейчас, преимущественно русское. По числу жителей эта деревня занимает вторую строчку в данной подборке.

Хомутинка

История села, по данным издания, уходит корнями в середину XVIII века: оно было основано в 1765 году крестьянами, прибывшими из Тары. Первопроходцем считается некий Иван Яковлевич Бородин. Что касается происхождения названия, то оно, по данным краеведов, связано с особенностями местного ландшафта. Река Омь в этом месте образует ложбину, а рядом находится озеро, форма которого напоминает лошадиный хомут.

