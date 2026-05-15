«Люди привыкли выращивать картошку»: жители Салавата выращивают овощи у мусорного полигона

Жители Салавата возделывают грядки с овощами и зеленью всего в нескольких сотнях метров от действующего мусорного полигона. Видеозапись, на которой запечатлены огороды, соседствующие с отходами, стремительно разлетелась по социальным сетям, сообщил mkset.ru.

По информации издания, в разговорах о злополучном полигоне жители Салавата чаще всего сетуют на два фактора — невыносимый запах и постоянную пыль, которая поднимается над свалкой и оседает на всем вокруг, включая листья растений.

«В жару там невозможно окна открыть. Особенно вечером запах идет очень сильный», — рассказывает местная жительница Алина.

По данным издания, некоторые горожане продолжают использовать прилегающую территорию из-за отсутствия альтернативы. Другие же участки для садов и огородов, по словам горожан, либо слишком дороги, либо расположены еще дальше.

«У кого-то там дачи еще с советских времен. Люди привыкли выращивать картошку, помидоры. Не все вообще задумываются о том, насколько это безопасно», — говорит житель города Сергей.

