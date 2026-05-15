Подмосковные гандболисты в составе сборной России одержали победу на международном турнире в Ганьчжоу

Сборная России, в состав которой вошли подмосковные спортсмены, одержала вторую победу на международном турнире в Ганьчжоу, ей удалось обойти команду Гонконга со счетом 44:11. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Среди участников — три представителя подмосковного клуба «Чеховские медведи»: линейный Виктор Фурцев, правый полусредний Антон Аксюков и левый полусредний Иван Шельменко. На турнире команда выступила под руководством главного тренера Льва Воронина и разгромила также молодежную сборную Китая (до 20 лет) со счетом 44:26.

Соревнования проходят в Ганьчжоу с 12 по 16 мая, среди других участников — сборные Белоруссии, Китая U20 и Гонконга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.