В Подмосковье закрылся 1621 алкомаркет в МКД, еще более 450 кафе и баров могут продавать алкоголь лишь 2 часа в сутки

С сентября 2025 года в регионе начал действовать новый закон, серьезно ограничивающий продажу алкогольной продукции в многоквартирных домах. Изменения уже привели к закрытию более 1600 алкомаркетов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Основное требование касается расположения торговых точек: реализация спиртного запрещена в магазинах, чьи входы выходят во внутренние дворы МКД. Исключение сделали лишь для 2 категорий объектов: тех, что имеют выход со стороны улично‐дорожной сети — в пределах 30 м от края проезжей части, а также расположенных во встроенно‐пристроенных помещениях к МКД.

Магазины, у которых уже есть действующие лицензии на продажу алкоголя, могут продолжать работу до окончания срока их действия. Однако продлить лицензию в подобных локациях будет невозможно. Точки без лицензии, торгующие слабоалкогольной продукцией, обязаны были прекратить ее продажу до 1 сентября 2025 года. В противном случае продукция изымается, а владельцы привлекаются к административной ответственности.

С марта текущего года вступили в силу дополнительные ограничения — на этот раз для заведений общественного питания в МКД. Если вход в кафе или бар расположен со стороны двора либо объект находится дальше 30 м от улично‐дорожной сети, продажа алкоголя там разрешена лишь 2 часа в сутки: с 13:00 до 15:00. Эти правила затрагивают более 450 заведений региона. Единственное исключение — рестораны: на них новые требования не распространяются.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.