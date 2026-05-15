Более 900 человек подали документы на предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье

В Подмосковье более 900 человек подали документы на предварительное голосование «Единой России». Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, 235 кандидатов претендуют на участие в выборах в Госдуму, более 670 — в Мособлдуму, остальные — в муниципальные советы депутатов. Около 80% кандидатов — это новые лица в политике. Более 20% кандидатов — представители молодежи.

На предварительное голосование в регионе идут 67 участников СВО, в том числе первая женщина, получившая Золотую звезду Героя РФ Людмила Болилая.

Предварительное голосование «Единой России» пройдет онлайн с 25 по 31 мая. В Подмосковье зарегистрировались около 560 тыс. избирателей.

«Это говорит о высоком доверии к предварительному голосованию со стороны людей. Приглашаю всех принять участие в процедуре предварительного отбора кандидатов и решить, кто достоин представлять партию на выборах сентябре», — сказал Брынцалов.

В целом по стране в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в Госдуму участвуют 4,4 тысячи человек, сообщил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев. По его словам, средний конкурс составляет 11 человек на место.

«Основной итог заявочной кампании — высокий интерес к ней от участников специальной военной операции. От бойцов СВО поступило 535 заявок. Такая активность показывает, что люди, доказавшие верность стране на фронте, готовы брать на себя ответственность и в гражданской жизни», — отметил он.

От действующих депутатов поступило 20% заявок. Почти половина участников предварительного голосования — беспартийные.