Наро‐Фоминская прокуратура контролирует расследование покушения на убийство 7-летней девочки

Наро‐Фоминская городская прокуратура взяла под особый контроль ход и результаты расследования уголовного дела о покушении на убийство малолетней. Инцидент произошел вечером 14 мая в деревне Плесенское поселка Николины Сады Наро‐Фоминского городского округа. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По предварительной информации, около 20:00 мужчина напал на двух сестер 7 и 9 лет. В результате нападения младшая из них получила резаные раны лица и была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение. Состояние пострадавшей вызывает обеспокоенность, медики оказывают ей всю необходимую помощь.

Правоохранительные органы оперативно отреагировали на происшествие. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии региональной прокуратуры.