Кибергигиена на кухне: почему робот‑пылесос становится лазейкой для мошенников

Олег Седов, занимающий пост директора по развитию компании RusPoint, высказал мнение, что обычный с виду робот-пылесос, который есть во многих квартирах, при определенных условиях способен превратиться в орудие преступников. С его помощью злоумышленники могут организовывать слежку за хозяевами и даже готовить почву для квартирных краж, сообщило интернет-издание «Абзац».

По словам эксперта, незащищенные должным образом «умные» гаджеты становятся для мошенников настоящей лазейкой в частную жизнь граждан. Взяв под удаленный контроль такое устройство, преступники получают возможность отслеживать обстановку внутри жилища, изучать распорядок дня владельцев и вычислять наиболее подходящее время, когда квартира остается без присмотра и можно безопасно совершить кражу.

Причина этой уязвимости, как пояснил специалист, кроется отнюдь не в злом умысле производителей, а в беспечности самих пользователей. Многие пренебрегают элементарными правилами так называемой кибергигиены — безопасности в цифровой среде.

Эксперт привел пример: мало кто из покупателей утруждает себя внимательным чтением пользовательского соглашения. А ведь именно там может оказаться пункт, согласно которому изготовитель оставляет за собой право проводить фото- и видеосъемку (якобы для улучшения качества сервиса). На деле же такая формулировка позволяет дистанционно проникать в частную жизнь владельцев устройства без их явного согласия.

«Люди не меняют пароли по умолчанию, которые есть у этих умных вещей, [хотя] иногда это рекомендует [сделать] производитель. А это умные вещи, через которые действительно [можно] за нами подглядывать. Таким образом злоумышленник имеет возможность дистанционно к нам проникнуть и наблюдать за нашими действиями», — пояснил Седов.

Робот-пылесос, оснащенный видеокамерой и попавший под контроль злодеев, способен дать им ценнейшую информацию. Как предупреждает Олег Седов, преступники могут получить подробные сведения о планировке квартиры — где какая комната находится, что где стоит. А также выяснить расположение денег, ювелирных украшений и других ценностей. Более того, гаджет позволит понять, есть ли кто-то из хозяев дома в данный момент или жилье пустует.

«По расположению, перемещению пылесоса мошенник может понять, это какая-то однушка на краю города либо хороший особняк. Понятное дело, что интерес будет уже к тому индивиду, который находится в более привилегированном положении», — отметил эксперт.

