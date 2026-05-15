В ГУРБ Подмосковья рассказали, как предотвратить падение ребенка из открытого окна

С приходом теплых дней возрастает число несчастных случаев, связанных с падением детей из окон. Опасность подстерегает там, где ее меньше всего ждут: казалось бы, обычное открытое окно может стать причиной настоящей трагедии. Об этом рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

По данным за 2025 год, в период с мая по сентябрь в Московской области зафиксировали 55 случаев выпадения детей из окон. Среди них были происшествия с летальным исходом или тяжелыми травмами. Уже с начала мая текущего года зарегистрировано 5 подобных происшествий: пострадали дети из Балашихи, Химок, Наро‐Фоминского округа и Серпухова.

Как минимизировать риски и создать безопасную среду для ребенка? Важно принять комплексные меры:

Во‐первых, стоит позаботиться о технической защите окон. Специальные замки и блокираторы не позволят ребенку самостоятельно открыть створку. Современные окна часто оснащены режимами безопасности — они ограничивают ширину открывания, позволяя проветривать помещение без риска. При этом важно помнить: москитные сетки не выполняют защитную функцию. Они не рассчитаны на вес ребенка и создают лишь иллюзию безопасности — малыш может опереться на них и выпасть вместе с конструкцией.

Во‐вторых, нужно грамотно организовать пространство возле окон. Отодвиньте от них всю мебель — стулья, столы, диваны. Дети нередко используют их как ступеньки, чтобы забраться повыше и посмотреть наружу. Убрав эти «помощники», вы лишите ребенка возможности добраться до подоконника.

В‐третьих, никогда не оставляйте детей без присмотра в комнате с открытым окном. Даже если вы на кухне в двух шагах от комнаты, этого может оказаться достаточно для несчастного случая. Мгновенная потеря внимания — и ситуация выходит из‐под контроля.

