«Я в Египте на съемках»: Сергей Проханов назвал фейком сообщения о госпитализации

Народный артист России Сергей Проханов опроверг информацию о срочной госпитализации. Ранее телеграм-канал Mash сообщил , что актера доставили в столичный нейрохирургический центр из-за сильных болей в спине. Сообщалось также о диагнозе — сужение позвоночного канала и киста.

В комментарии «360.ru» исполнитель роли Кеши в советском фильме «Усатый нянь» назвал эту информацию фейком. Актер заявил, что сейчас находится в Египте на съемках.

«Какой‑то бред написали, а мне теперь вся Москва звонит», — сказал Проханов.

Проханов — основатель и многолетний руководитель московского Театра Луны. С 2022 года является президентом Театра на Малой Ордынке. На экране он дебютировал в 1970 году, а первую главную роль сыграл в фильме «А пароходы гудят и уходят…».

