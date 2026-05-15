В Лыткарино состоится Кубок Московской области по практической стрельбе из пневматического оружия

В субботу, 16 мая, на новой площадке «Лыткарино Арена» городского округа Лыткарино состоится Кубок Московской области по практической стрельбе из пневматического пистолета и карабина. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участникам предстоит выполнить 10 упражнений в дисциплинах «пневматический пистолет» и «пневматический карабин», ими станут порядка 120 спортсменов из разных регионов России. Регистрация проходит на платформе Atlima.

Соревнования организуют Федерация практической стрельбы региона и стрелковая лига «Русские сезоны» при поддержке областного Минспорта и администрации городского округа Лыткарино. Их проведут в рамках госпрограммы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.