«Инфопомойка из традиций»: зачем россияне массово моют руки с солью и корицей

Россияне стали массово мыть руки с солью и корицей «на деньги» и выкладывать это в соцсети — соль, по словам авторов роликов, «снимает денежный блок», а корица «притягивает финансы и удачу». О том, что стоит за таким трендом и говорит ли он о проблемах с психикой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог, этнопсихолог Елена Авдеева.

По ее словам, подобные ритуалы — это не «коллективное помешательство», а возврат к детским, магическим способам мышления.

«С точки зрения психологии, за такими действиями скрывается регресс — возврат к более ранним, „детским“ способам магического мышления: „если я что‑то особое сделаю, мир изменится в нужную сторону“. Ритуал мытья рук с солью и корицей — попытка вернуть себе иллюзию влияния на будущее, когда реальные рычаги управления жизнью становятся малодоступными: инфляция, увольнения, угроза жизни, неопределенность», — объяснила Авдеева.

Она отметила, что сами по себе такие практики не всегда опасны, но есть тревожные признаки.

«Если это носит навязчивый характер, человек уходит в самоизоляцию, мало общается с другими, то мы видим усиление невротических черт личности. Это тревожный сигнал, а не просто забавный флешмоб», — подчеркнула психолог.

Вера в «денежный ритуал», по ее словам, часто говорит о состоянии внутреннего истощения.

«Это может быть признаком выученной беспомощности, когда человек много раз пытался что‑то изменить, но терпел неудачи и перестал верить в себя и свои усилия. Плюс — информационный хаос и тревога: хочется сделать хоть что‑то, чтобы ее снизить. Омывания, соль, травы и специи действительно могут действовать успокаивающе, хотя бы временно переключая внимание. Я сомневаюсь, что большинство всерьез верит, будто так решит все финансовые проблемы. Это скорее как „постучать по дереву“ — на всякий случай», — сказала Авдеева.

Как этнопсихолог она подчеркнула, что нынешние «шаманские» тренды часто мало связаны с настоящими традициями.

«Из древних обычаев и традиций наших предков сейчас устраивают настоящую инфопомойку. То, что раньше наполнялось мудростью и смыслами, экологичными ритуалами на случай неопределенности и служило психологической поддержкой, сегодня подменяют „кухонным невежеством“, выдергивая отдельные действия из контекста глубинных смыслов», — отметила эксперт.

При этом Авдеева не рекомендует просто высмеивать тех, кто участвует в таких флешмобах.

«Денежные ритуалы дают человеку надежду, могут немного менять внутреннее состояние, и важно не обесценивать это. Но нужно мягко объяснять: за любым ритуалом должны следовать реальные шаги. В старину ритуалы делали перед посевом, началом нового дела — но никто не отменял сам посев и тяжелый труд. Ритуал не заменяет работы и конкретных действий. Деньги приходят через знания, контакты с другими людьми, твердость характера, силу воли и веру в себя», — резюмировала психолог.

