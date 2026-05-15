В Подмосковье на участие в премии #МЫВМЕСТЕ подали почти 400 заявок

В Подмосковье проходит прием заявок на участие в Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая является ключевой наградой в сфере социальных преобразований, учрежденной Федеральным агентством по делам молодежи и реализуемая при поддержке президента РФ, жители региона подали более 350 заявок на участие. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Подмосковье участвует в премии с 2021 года. Международная премия #МЫВМЕСТЕ открывает для лидеров социальных проектов возможность рассказать о своей работе, получить поддержку и найти партнеров. Конкурс ориентирован на тех, кто занимается детьми и молодежью, проводит патриотические акции, помогает ветеранам и семьям участников СВО, а также решает актуальные социальные задачи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Подать заявку можно до 24 мая на портале премия.мывместе.рф. Конкурс разделен на два больших направления — Национальный и Международный треки. В этом году сезон премии приурочен к Году единства народов России и Международному году добровольцев.

Торжественная церемония награждения лидеров пройдет в декабре в Москве, ее проведут в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Отметим, что проект реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.