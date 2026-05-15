В Подмосковье подали более 35 тыс. заявок на оформление градостроительных планов

С начала 2026 года в Подмосковье услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков» воспользовались более 35 тыс. раз, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Бизнесу» – «Земля» – «Кадастр и регистрация права», ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица. Для этого они должны владеть земельным участком на правах собственности, аренды, наследования или безвозмездного пользования.

Для подачи заявки нужно авторизоваться на региональном портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму заявления и приложить необходимые документы.

