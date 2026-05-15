Восемь региональных и муниципальных музеев обновили в Подмосковье за пять лет
В Подмосковье за 5 лет переоснастили 8 музеев
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье за последние пять лет переоснастили восемь региональных и муниципальных музеев. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
«На территории нашего региона сосредоточено большое количество достопримечательностей и памятников архитектуры. Особая гордость региона — это наш музейный фонд. Это 62 учреждения, разбросанных по всей области, — от крупных исторических комплексов до небольших, но душевных краеведческих музеев», — отметил он.
В частности, за указанный период были обновлены Серпуховский историко-художественный музей, Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина, Егорьевский историко-художественный музей, музейное объединение «Музеи наукограда Королев», Павлово-Посадский музейно-выставочный комплекс, объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба „Мураново“ имени Ф. И. Тютчева и Народных художественных промыслов „Усадьба Лукутиных“, Ногинский музейно-выставочный центр и Коломенско-Зарайский государственный музей-заповедник.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра «Протон» в Протвино.