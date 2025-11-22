История 13-летней школьницы: крем за 200 руб. для увеличения груди привел к дерматиту и лечению за 25 тыс. руб.

Российские школьницы обращаются к медикам с однотипными жалобами: сыпью на теле, дерматитом, воспалениями. Врачи предполагают, что выявленные симптомы — последствия применения дешевых кремов китайского производства, которые якобы могут увеличивать размер груди, сообщило издание «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации издания, кремы стоят около 200 руб. Они доступны для приобретения на маркетплейсах. Визуально они, действительно, немного увеличивают грудь. Однако происходит это за счет прилива крови и отека. Эффект кратковременный. Кроме указанных негативных последствий, возможен риск развития онкологических заболеваний.

По мнению экспертов, популярные среди девочек-подростков кремы нарушают женский цикл и сбивают гормональный фон. Основной ингредиент, предположительно, — фитоэстрогены. Растительные аналоги женских гормонов помогают женщинам справиться с проявлениями климакса. Сертификаты на продажу кремов отсутствуют.

По данным издания, одной из пострадавших стала 13-летняя школьница. Она купила мазь за 200 руб. Пользовалась регулярно на протяжении двух недель. В больницу обратилась с острым дерматитом. Родители потратили на лекарства около 25 тыс. руб. В ближайшие четыре месяца девушка будет устранять последствия. Обычно кремом пользуются подростки в возрасте от 13 до 16 лет.

