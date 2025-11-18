Валя Карнавал запустила линию корсетов: врачи бьют тревогу — чем они опасны для здоровья

Валя Карнавал запустила линию корсетов, которые, по ее словам, делают талию тоньше и помогают поддерживать плоский живот даже после еды. Но не все разделяют ее энтузиазм. Жена блогера Влада А4, Юлия Годунова, высказала опасения по поводу потенциального вреда корсетов для здоровья. Действительно ли опасны корсеты и к чему они могут привести, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала и.о. заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Екатерина Сысоева.

По ее словам, корсеты внешне выглядят удобными, кажется, будто они позволяют визуально уменьшить талию, но в действительности они также могут влиять на здоровье с негативной стороны.

«Основная проблема заключается в давлении на внутренние органы и мышцы брюшного пресса. При длительном ношении корсет сжимает желудок, кишечник и диафрагму, что может привести к нарушению пищеварения, изжоге и дискомфорту после еды. Кроме того, постоянное использование жестких корсетов ослабляет мышцы спины и пресса, так как они перестают работать активно, выполняя естественную поддержку тела», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Некоторые люди используют мягкие модели на короткое время — это обычно безопасно, если не возникает боли или затруднений дыхания, добавила она.

«Но регулярное, продолжительное ношение жестких корсетов не рекомендуется. Особенно опасно сочетание корсета с перееданием или интенсивной физической нагрузкой, когда внутренние органы испытывают дополнительное давление. Важно понимать, что корсет — не способ похудеть или скорректировать талию. Для формирования красивой фигуры безопаснее сочетать умеренные физические нагрузки, укрепление мышц кора и правильное питание, чем полагаться на «волшебные» аксессуары», — подчеркнула эксперт.

Ранее врачи раскрыли, что жиросжигатели могут вызвать летальный исход.