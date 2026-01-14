История из практики: как случай из жизни убедил священника в силе веры без ледяной воды

Протоиерей Иоанн Ильницкий в беседе с REGIONS рассказал случай из своей духовной практики, который, по его словам, служит для него напоминанием о силе веры.

«У меня была прихожанка — женщина лет шестидесяти. Уже несколько лет она страдала от сильных болей в спине: не могла долго стоять, мучилась ночами, перепробовала и массажи, и лекарства. Перед Крещением она долго колебалась: боится холода, здоровье слабое. Но потом сказала: „Пойду — не ради воды, а ради молитвы“. С благословения, с крестным знамением она вошла в купель, окунулась трижды и вышла. Через два дня позвонила мне сама и говорит: „Батюшка, боль прошла — как будто ее и не было!“ Прошло уже больше года — рецидивов нет», — рассказывает отец Иоанн.

Священнослужитель обращает внимание: Церковь не дает гарантий физического исцеления через погружение в прорубь, и совершать этот обряд не является обязанностью. Это — добровольный духовный поступок, который следует совершать с искренней верой, осознанно и с учетом состояния своего здоровья.

Священнослужитель также напомнил, что людям, имеющим хронические болезни, пожилым и детям, необходимо получить разрешение врача перед купанием. В зоне риска — люди, у которых диагностированы проблемы с сердцем и сосудами.

Вместо неоправданного риска можно набрать освященной воды, помолиться в домашней обстановке и приступить к таинству Причастия — ведь божественная благодать не зависит от температуры воды или наличия льда.

«Если человек надеется на „волшебную воду“, он разочаруется. Но если он приходит с покаянием, молитвой и доверием к Богу — тогда даже ледяная вода может стать путем к милости. Исцеляет не купель, а Господь — через нашу веру», — пояснил отец Иоанн.

