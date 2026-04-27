Генетическая лотерея или ежедневный выбор: подмосковный терапевт раскрыла 10 признаков будущего долголетия

Хронические процессы в организме могут годами протекать без боли и температуры, подготавливая почву для диабета и болезней сердца. Врач Эвелина Махмудова объяснила, какие анализы помогут распознать невидимого врага и почему жировая ткань работает как «воспалительный орган», пишет REGIONS .

Что такое «тихое воспаление» и чем оно опасно

В медицинской среде этот феномен называют хроническим воспалением низкой активности. В отличие от обычного процесса, который сопровождается жаром и отеком, «тихое» протекает скрыто. Как пояснила терапевт Эвелина Махмудова, организм в этом состоянии находится в режиме постоянной, но слабой готовности иммунитета.

Такой фон значительно повышает риски развития опасных патологий. Исследования подтверждают прямую связь скрытого воспаления с атеросклерозом сосудов, развитием сахарного диабета 2-го типа из-за потери чувствительности к инсулину, а также с возрастными нарушениями нервной системы.

Причины возникновения и роль лишнего веса

Основным источником проблем врачи называют образ жизни и нарушение обмена веществ. Важную роль играет избыточная жировая ткань, особенно в области живота. Жир — это не просто склад энергии, а активная ткань, которая сама вырабатывает вещества, провоцирующие воспалительные реакции. К факторам риска также относятся:

хронический дефицит сна и постоянный стресс;

отсутствие физической активности;

курение и нерациональное питание.

Как выявить проблему: необходимые анализы

Единого теста на «тихое воспаление» не существует, поэтому врачи оценивают ситуацию комплексно. Главным маркером считается высокочувствительный С-реактивный белок (hs-CRP). Его стойкое повышение может сигнализировать о высокой вероятности инфаркта или инсульта в будущем. Дополнительно специалисты изучают показатели сахара в крови, уровень липидов и интерлейкинов. Однако Эвелина Махмудова предупреждает: искать проблему стоит только при наличии факторов риска или жалоб — здоровому человеку «лечить фон» не требуется.

Рецепт здоровья: отказ от БАДов в пользу системы

Врачи скептически относятся к сложным схемам приема добавок для борьбы с воспалением. Самолечение БАДами может перегрузить печень и скрыть реальные симптомы болезней. Самыми эффективными методами остаются проверенные временем правила: средиземноморский тип питания с обилием омега-3 и клетчатки, регулярный спорт, качественный ночной отдых и контроль массы тела. Профилактика требует не разовых «детоксов», а постоянной заботы о своем организме.