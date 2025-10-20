«Ты на женщину не похожа даже»: Волочкова и Водонаева устроили жесткую перепалку из-за откровенных фото

Жительница подмосковного Николо-Урюпино (Истринский городской округ) балерина Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала после публикации эпатажной фотосессии. За этот эксперимент ее раскритиковали, в частности к недовольным присоединилась и ведущая Алена Водонаева. Издание REGIONS узнало , как отреагировала бывшая звезда Большого театра.

На снимках, сделанных фотографом Еленой Галицыной, 49-летняя артистка позирует в нижнем белье и чулках с подвязками, используя вместо бюстгальтера рюкзак с изображением обнаженной груди — этот прием создает иллюзию обнажения при беглом просмотре. Публикация разделила аудиторию: часть пользователей сочла кадры вульгарными, другие поддержали смелость танцовщицы.

Телеведущая Алена Водонаева жестко раскритиковала фотосет, указав на недостатки пост-продакшна и наличие среди публикаций кадра, где, по ее мнению, Волочкова выглядит менее привлекательно без ретуши. Она отметила, что доработка должна делаться по всему телу, а не только в области лица.

Волочкова не оставила комментарий без ответа, в эксклюзивном интервью REGIONS назвав оппонентку «живым скелетом».

«Мне очень странно наблюдать, как со мной пытается вступить в полемику живой скелет. Алена, ты себя видела хоть раз без ретуши, ты хоть раз выставляла себя без фотошопа в Сеть? Ты посмотри лучше, во что ты превратилась? Ты на женщину не похожа даже. И ты мне будешь какие-то претензии предъявлять о моей фигуре, моем лице и чем-то еще? Твои экстремальные похудения напрочь иссушили тебе мозг», — отреагировала Волочкова.

Она подчеркнула, что отныне считает Водонаеву нерукопожатной и, несмотря на критику, продолжит делиться откровенными образами с поддерживающими ее поклонниками.

Ранее балерина Анастасия Волочкова раскрыла сумму гонораров за интервью и корпоративы.