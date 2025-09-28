Итоги летних стажировок: какие профессии выбрали подростки Москвы и Подмосковья

В минувшие выходные в кинокомплексе «КАРО» в торговом центре «Атриум» состоялась торжественная церемония, посвященная завершению летних стажировок для подростков. На мероприятии присутствовали молодые люди из Москвы и Подмосковья, которые в течение каникул получили возможность познакомиться с различными профессиональными сферами.

Проект был реализован при поддержке благотворительного фонда «Хранители детства», который с 2015 года развивает программу корпоративного наставничества. Как отмечают организаторы, инициатива действует в 20-ти субъектах РФ и ориентирована в первую очередь на поддержку подростков, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Речь идет о сиротах, детях с инвалидностью, а также тех, кто воспитывается в приемных или кризисных семьях.

Фото: [ пресс-служба фонда «Хранители детства»/Екатерина Воробьева ]

Благодаря широкому кругу партнеров — от ресторанов до государственных учреждений — каждый подросток получил шанс проявить себя и сделать первый шаг к будущей профессии. За летний период 2025 года в столичном регионе было организовано 56 стажировок, причем некоторые из них продолжаются до сих пор.

«Как правило, стажировка длится три недели. Этот период позволяет молодому человеку погрузиться в рабочую атмосферу, понять суть обязанностей и построить отношения в коллективе. Помимо профессиональных умений, ребята обретают нечто более важное — чувство самостоятельности и первое представление о взрослой жизни», — отмечает директор фонда «Хранители детства» Александра Андриевских.

Важной особенностью программы является ее инклюзивный характер: в ней активно участвуют подростки с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Например, Карина, имеющая нарушение слуха, работала помощником вожатого, а Тимур с особенностями опорно-двигательной системы освоил профессию аниматора. Этот опыт позволил им не только приобрести практические умения, но и стать более коммуникабельными и уверенными в себе.

«В этом году я проходила стажировку в магазине RE в ТЦ "Европолис". Я работала консультантом, помогала покупателям и узнала, как устроен рабочий процесс в торговле. Было нелегко, но очень интересно — я научилась быть внимательной к деталям, общаться с людьми и работать в команде. Эта стажировка стала для меня еще одним шагом к моей мечте. С детства я хотела быть врачом. Сначала ветеринаром, потому что очень люблю животных, а потом решила, что хочу помогать людям. Сейчас я уже поступила в медицинский университет», — поделилась своими впечатлениями Полина.

В рамках церемонии участники обменялись впечатлениями и получили памятные сувениры. Для гостей с нарушением слуха был обеспечен сурдоперевод — специальный перевод на жестовый язык.

