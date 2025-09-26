Необычную вакансию открыли в рузской хаски-деревне

В рузской хаски-деревне открыта вакансия каюра, сообщил REGIONS. Представители туристического комплекса, где проживает более 230 ездовых собак, рассказали корреспонденту издания об особенностях профессии.

По информации издания, в обязанности каюра входит готовность к физическому труду в природных условиях. Для лучшего понимания специалисты пояснили, что каюр — это погонщик собачьей упряжки. В таком сотруднике ценится хорошая смекалка, скорость реакции и готовность работать при любых погодных условиях, в том числе на холоде. Каюру-инструктору предстоит проводить экскурсии и катания на собачьих упряжках. В его обязанности также входит полный цикл ухода за животными: тренировки, кормление и содержание питомника.

«Физические кондиции для каюра очень важны. Ездовые собаки — крайне выносливые животные, также человек должен чувствовать и понимать их. А еще продумывать на семь шагов вперед, как и в каких ситуациях может повести себя упряжка», — отметила заместитель руководителя центра Кристина Букшина.

По информации издания, в связи с большим количеством предложенных в туристическом центре активностей каюру также предстоит оказывать клиентам различные услуги. Например, сплавы на байдарках и дог-трекинг . Эксперты пояснили, что дог-трекинг — пешие походы с собакой на дистанции от пяти до 30 км.

По данным издания, сотрудник получает право на проживание в центре. Отпуск разрешено брать весной или осенью. График — плавающий. Предусмотрено два выходных. В центре заинтересованы в ответственных и стрессоустойчивых работниках.

«Для нас главный приоритет — это благополучие собак и качество обслуживания гостей», — отметила Букшина.

