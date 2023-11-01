Из бюджета РФ на сувенирные товары для нужд Заксоб Оренбуржья потратят 317 тысяч рублей

Законодательное собрание Оренбургской области опубликовало товары, которые готово приобрести на аукционе. Из регионального бюджета планируют потратить около 317 тысяч рублей на различные сувенирные элементы - дорогие ручки, фарфоровые тарелки для декора и оригинальные ежедневники, сообщает 56orb.ru . Тендерные требования появились на сайте государственных закупок в понедельник, 30 октября.

110 000 рублей - такую сумму депутаты готовы отдать за тарелки, которые выполняют декоративную функцию. Их ставят для красоты в помещениях на специальную подставку. Главные требования - тарелка должны быть изготовлена из фарфора, а на ней необходимо нанести логотип областного Заксоба. Важное условие - надпись не должна стираться. Деньги возьмут из бюджета Оренбургской области. Заявка на этапе подачи.

157 167 рублей - такая сумма выделена для приобретения блокнотов на 2024 года без датирования с нанесением логотипа областного Заксоба. Требования - плотная белая качественная бумага, золотой срез каждой страницы и перфорированные уголки.

«Обложка: искусственная кожа, имитация прошивки по периметру, цвет — серо-серебристый. На обложку наносится тиснение золото», — отмечает заказчик.

50 000 рублей выделено для нужд Законодательного Собрания Оренбургской области с целью приобретения 200 канцелярских ручек с металлическим корпусом с нанесением soft-touch. Цвет стрежня - синий. На самой ручке должен быть нанесен нестираемый логотип. Покрытие soft-touch гарантирует, что ручку будет приятно держать, не будет возникать чувства усталости.

«Также на корпус этого вида канцтоваров должна быть нанесена надпись «Законодательное Собрание Оренбургской области 30 лет». Цвет декоративных элементов должен быть серебристым и золотым», - отмечает издание

Ранее в СМИ уже не раз появлялась информация о том, что члены Законодательного собрания Оренбургской области тратят большие деньги на предметы, без которых можно обходиться. Например, настенные часы из натурального дерева с имитацией морения планируют закупить до 31 декабря.