Из-под домашнего ареста — за решетку: суд не поверил в историю про целебные настойки и случайную перестановку машины

В Мариинске внезапное желание поправить здоровье и обрести свободу обернулось для молодого человека серьезными проблемами. Парень, который и так находился под домашним арестом за избиение другого человека, решил действовать весьма оригинальным способом. Итог — выбор другой меры пресечения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Как установили сотрудники ГИБДД, 25-летний местный житель среди ночи сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Патруль остановил его прямо на улице. При этом молодой человек прекрасно знал, что нарушает не только правила дорожного движения, но и условия домашнего ареста, который ему назначил суд.

В зале суда молодой человек, по мнению правоохранителей, попытался разыграть настоящую драму. Он пожаловался на дикую головную боль и на то, что у него не было телефона, чтобы вызвать врачей. По его версии, он якобы был вынужден отправиться в далекую аптеку за лекарством. А уже по дороге совершенно случайно согласился помочь своему знакомому, который был пьян, — просто переставить машину.

«Признаки своего опьянения подсудимый объяснял тем, что накануне выпил настойку "боярышника", чтобы облегчить свое состояние здоровья», — раскрывает Мариинский горсуд.

Суд учел, что молодой человек уже имеет проблемы с законом, и без того находится под домашним арестом, а его действия свидетельствуют о систематическом нарушении правил. Ближайшее время молодой человек проведет в следственном изоляторе.

