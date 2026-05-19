Стало известно, кто заменит Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что бывший главный тренер «Челси» Энцо Мареска будет фактически единственным кандидатом на пост наставника «Манчестер Сити» в случае ухода Хосепа Гвардиолы. Итальянский специалист ранее уже работал в штабе Пепа.

Накануне сенсационную новость об уходе Гвардиолы опубликовала газета Daily Mail. Сам тренер на пресс-конференции ушел от ответа на вопрос о своем будущем в «Манчестер Сити».

Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году, до этого он уже успешно работал в «Барселоне» и «Баварии». С английским клубом испанец завоевал 20 трофеев, в том числе шесть побед в АПЛ и выигрыш Лиги чемпионов в сезоне 2022/23.

46-летний Мареска тренировал молодежку «МанСити» в сезоне 2020/21, а в 2022/23 был ассистентом Гвардиолы. В качестве главного тренера итальянец возглавлял «Парму», «Лестер» и «Челси».

