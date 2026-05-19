Моллюски и ракообразные под ударом: эколог призвал усилить контроль за морепродуктами в теплый сезон

Некоторые морские обитатели способны накапливать вредные вещества в собственных тканях, а затем передавать их дальше — по пищевой цепочке. Об этом рассказал эксперт по природопользованию, эколог и биолог Илья Андреев, сообщила rostovgazeta.ru.

По словам специалиста, в первую очередь это касается моллюсков, а также отдельных видов рыб, обитающих у дна (так называемых придонных видов). Однако не только они находятся в зоне риска.

Андреев отметил, что к изменениям окружающей среды очень чувствительны также планктон, ракообразные и молодь рыб. Эти организмы нередко становятся первыми индикаторами того, что в воде что-то неблагополучно.

«Моллюски пропускают через себя большие объемы воды и способны аккумулировать различные загрязняющие вещества. Затем они становятся частью пищевой цепочки для других морских организмов и человека», — пояснил эксперт.

Эколог подчеркнул, что состояние морской экосистемы неразрывно связано с тремя ключевыми факторами: качеством воды, сезонными природными изменениями и общим состоянием прибрежных акваторий. Любое нарушение в этом хрупком балансе может сказаться на целых популяциях.

«Планктон достаточно быстро восстанавливает численность после снижения концентрации загрязняющих веществ, но именно он является важной частью кормовой базы для многих видов рыб», — рассказал эколог.

Андреев добавил, что в теплое время года жители южных регионов России традиционно начинают чаще употреблять морепродукты. В связи с этим вопросам экологического контроля в данный период уделяется повышенное внимание. Ведь от того, насколько чисты вода и донные отложения, напрямую зависит и безопасность устриц, мидий, креветок и другой продукции, которая попадает на прилавки.

