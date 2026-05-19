Россиянин предоставил свою карту для перевода 8 млн руб. мошенникам: суд вынес приговор

Предприимчивый молодой человек из Кемеровского муниципального округа решил подзаработать на мошеннических схемах, но в итоге сам стал спонсором для обманутой пожилой женщины. Таков итог разбирательства, информацию о котором предоставил Кемеровский районный суд, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Местный житель, как установило следствие, предоставил свою банковскую карту для перевода похищенных денег. Он рассчитывал получить свою долю от преступной схемы. Однако правоохранители своевременно узнали о правомерных действиях и предприняли действия.

По информации ведомства, история началась в столице. Там неизвестные жестоко запугали пожилую женщину. Под психологическим давлением, для спасения от якобы угрожающих ей мнимых врагов, пенсионерка перевела мошенникам в общей сложности 8 млн руб. Один из этих переводов, как выяснилось, перевели именно на счет кузбасского «помощника» — на ту самую карту, которую он добровольно предоставил организаторам аферы.

«Суд решил взыскать в пользу потерпевшей неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами а всего более 92 тыс. руб.», — пишет источник.

Суд постановил, что молодой человек обязан не только вернуть полученную сумму, но и заплатить штраф.

