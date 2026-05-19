Нападающий «Локомотива» высказался о своем будущем на фоне интереса «Спартака»

Нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев в разговоре со «Спорт-Экспрессом» высказался о своем будущем. СМИ сообщали об интересе к 28-летнему форварду со стороны «Спартака».

Контракт Воробьева с «Локомотивом» будет действовать еще один год. Футболист рассказал, что в настоящее время ведутся переговоры о новом соглашении, и его приоритетом является продолжение карьеры в Черкизово.

«Локомотив» в сезоне РПЛ 2025/26 завоевал бронзовые медали. Воробьев отметил, что бронза с железнодорожниками для него дороже серебра, которое он завоевал в составе «Сочи» в 2022 году.

Воробьев провел в нынешнем сезоне за «Локомотив» 34 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 12 мячей и отдал семь передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в €5 млн.

