Проезд затруднен: в областном центре Кузбасса произошла ужасающая авария с грузовиком и легковушкой
VSE42.RU: в Кемерове ГАЗель и Toyota столкнулись на улице Волгоградской 19 мая
Во вторник, 19 мая, в областном центре Кузбасса произошла смертельная авария. Как рассказал очевидец сайту VSE42.Ru, трагедия случилась на улице Волгоградской, 51. По предварительным данным, столкнулись грузовая ГАЗель и легковая Toyota.
По информации издания, кадры с места происшествия, опубликованные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что удар был очень сильным. Обе машины получили серьезные механические повреждения.
В Кузбасском центре медицины катастроф редакции подтвердили информацию о жертвах. В результате аварии один человек погиб, еще трое участников дорожного движения пострадали. Сигнал о ДТП поступил диспетчерам экстренных служб в 10:45.
«Мужчина 50-55 лет погиб на месте. Трое мужчин 26, 51 и 68 лет получили травмы средней степени тяжести, доставлены медицинское учреждение», – сказали в медкате.
На месте происшествия в настоящее время работают экипажи Дорожно-патрульной службы (ДПС). Сотрудники полиции регулируют движение и устанавливают обстоятельства автокатастрофы. Проезд на этом участке улицы Волгоградной затруднен, автомобилистов призывают выбирать пути объезда. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
