Казань осталась только в мечтах: 26-летняя девушка превратила детские гастроли в личную аферу на полмиллиона

В Кузбассе вступил в законную силу приговор в отношении руководительницы танцевального коллектива, которая вместо того, чтобы организовать своим воспитанникам поездку на престижный конкурс, потратила родительские деньги на собственные нужды. Подробности этой истории сообщила пресс-служба прокуратуры Кемеровской области, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, 26-летняя наставница танцевального ансамбля собрала с мам и пап своих учеников сумму, превышающую 500 тыс. руб. Родители доверчиво отдавали деньги, надеясь, что их дети отправятся на гастроли в Казань — на серьезное соревнование, где можно было показать свое мастерство.

Вместо того чтобы организовать поездку, как договаривались, фигурантка дела потратила чужие средства на личные капризы. Когда деньги закончились, она отправила танцевальный ансамбль в соседний Новокузнецк — на оставшуюся небольшую сумму, которая почти не имела отношения к первоначальным планам. Родители, заподозрив неладное, потребовали отчет и вскоре выяснили правду. После этого они обратились в правоохранительные органы и подали на девушку в суд.

В ходе разбирательства вина руководительницы ансамбля была полностью доказана. Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу. Теперь женщина будет отбывать наказание, не покидая пределы родного города, но с определенными ограничениями.

«Вину в совершении преступления подсудимая признала полностью, материальный ущерб возместила», — говорится в тексте.

