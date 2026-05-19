Путин обратился к гражданам Китая перед визитом в Пекин

Президент России Владимир Путин накануне официального визита в Китай выступил с видеообращением к гражданам страны, в котором заявил о беспрецедентно высоком уровне отношений между Москвой и Пекином. Текст обращения публикует ТАСС . Глава государства подчеркнул атмосферу взаимного доверия и готовность двух стран к сотрудничеству по ключевым направлениям. Визит российского лидера в китайскую столицу пройдет 19–20 мая.

В своем обращении Путин отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня. По его словам, партнерство двух стран строится на взаимном уважении, доверии и готовности вести равноправный диалог.

Президент подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество практически во всех сферах, включая экономику, энергетику, гуманитарные связи и межгосударственные контакты. Отдельно он отметил значение безвизового режима, который, по его мнению, создаст дополнительные возможности для общения граждан двух стран.

Путин также заявил, что российско-китайское взаимодействие не направлено против других государств, а служит укреплению стабильности, мира и общего развития.

Официальный визит президента РФ в Китай пройдет 19–20 мая. Как ранее сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков, на переговорах стороны планируют обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе поставки энергоресурсов и другие чувствительные темы отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что Россия и Китай подпишут декларацию о многополярном мире в Пекине.