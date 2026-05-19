«Спартак» и Барко не могут договориться о новом контракте

Футбольный менеджер Тимур Лепсая в эфире «Коммент.Шоу» поделился информацией о переговорах «Спартака» с полузащитником Эсеькелем Барко о новом контракте. По его информации, предложение красно-белых не устроило сторону аргентинского хавбека.

«У меня есть информация, что переговоры о продлении застопорились. Все обещали, что вот-вот, что почти, если вы помните. А у меня есть информация, что не почти, что стороны стали дальше, чем были», — рассказал Лепсая.

Агент считает, что вопрос упирается в деньги.

«Спартак» купил Эсекьеля Барко у «Ривер Плейта» в июле 2024 года за €14 млн. Действующее соглашение рассчитано еще на один сезон.

Барко с первой игры стал одним из лидеров «Спартака». За время пребывания в стане красно-белых аргентинец провел 72 матча во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и отдал 17 передач.

