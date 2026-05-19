Кто из российских хоккеистов претендует на Кубок Стэнли: шесть наших в полуфиналах

В Национальной хоккейной лиге определились все четыре участника полуфиналов Кубка Стэнли. Последнюю путевку завоевали «Монреаль Канадиенс», в овертайме седьмого матча одолев «Баффало Сейбрз» (3:2). Ранее выход в полуфинал оформили «Каролина Харрикейнз», «Колорадо Эвеланш», «Вегас Голден Найтс». Российские хоккеисты играют важные роли в составе всех четырех клубов.

Иван Демидов («Монреаль»)

20-летний форвард в своем первом сезоне стал одним из лидеров «Канадиенс». Демидов вошел в тройку финалистов «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ). Нападающий принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 62 (19+43) очка.

«Монреаль» провел две тяжелейшие серии — обе из семи матчей, одолев «Тампу» и «Баффало». Демидов был заметен в этих матчах. Россиянин выходит в первой бригаде большинства, на его счету 7 (2+5) результативных баллов.

Александр Никишин, Андрей Свечников («Каролина»)

«Каролина» выиграла все восемь матчей в плей-офф — свипы с «Оттавой» и «Филадельфией». Пока все сказывается пугающе легко, а ведь ни одна команда не выигрывала Кубок Стэнли после шести побед кряду на старте плей-офф, а у «Харрикейнз» их уже восемь.

В постсезоне неожиданно вышли на первый план игроки второго звена. Так, Логан Станковен наколотил уже семь шайб в восьми матчах. Защитник-дебютант Александр Никишин, пропустивший несколько игр из-за сотрясения, очков не набирал, в активе форварда Андрея Свечникова 3 (1+2) балла. Голкипер Петр Кочетков в заявку пока не попадает.

Валерий Ничушкин («Колорадо»)

«Колорадо» также подпадает под «проклятие» шести побед на старте. Всего «Лавинам» потребовалось девять игр, чтобы пройти «Лос-Анджелес» и «Миннесоту».

У Валерия Ничушкина в этих матчах 3 (1+2) очка, российский нападающий остается важным элементом игры команды в меньшинстве. Захар Бардаков провел в дебютном сезоне в НХЛ 60 матчей в регулярном чемпионате, но в плей-офф к его услугам пока не прибегали.

Павел Дорофеев, Иван Барбашев («Вегас»)

«Голден Найтс» в шести матчах одолели и «Юту», и «Анахайм». Мастерства у «Вегаса» достаточно, чтобы навязать борьбу мощному «Колорадо».

Из всех полуфиналистов у «Вегаса» роль россиян наиболее значима. Павел Дорофеев с девятью шайбами является лучшим снайпером плей-офф. В последних матчах Дорофеев играет в одном звене с Иваном Барбашевым и немало шайб забил с передач своего соотечественника. Барбашев остается чрезвычайно полезным игроком во всех сочетаниях, на его счету 9 (3+6) очков.