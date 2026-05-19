В Люберцах возведут дома в составе ЖК «Легенда Марусино»

Так, в первом корпусе строители ведут финальные этапы, куда входят вентиляция, отопление, водоснабжение, кровля, фасады и окн. Во втором корпусе ведутся работы по 5-й секции и 6-му этажу, а также внутренняя и наружная кладка.

Комплекс находится в деревне Марусино, в его состав войдут два корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг. Во дворах для жильцов разместят детские и спортивные площадки. В домах также расположатся магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.