В Люберцах возведут дома в составе ЖК «Легенда Марусино»
Фото: [Министерство жилищной политики МО]
ООО СЗ «Марусино» (ГК «Некрасовка Девелопмент») возводит жилой комплекс комфорт-класса «Легенда Марусино» в городском округе Люберцы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Так, в первом корпусе строители ведут финальные этапы, куда входят вентиляция, отопление, водоснабжение, кровля, фасады и окн. Во втором корпусе ведутся работы по 5-й секции и 6-му этажу, а также внутренняя и наружная кладка.
Комплекс находится в деревне Марусино, в его состав войдут два корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг. Во дворах для жильцов разместят детские и спортивные площадки. В домах также расположатся магазины, физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.
