ООО «ПОТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 3 июня

Форма аукциона - открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 03.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.05.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Профессиональный организатор торгов», действует на основании ГК № 100095304124100015 от 19.08.2024г.

Изв. 1. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:29:0040505:448, адрес: МО, г. о. Воскресенск, р.п. Хорлово, ул. Интернатская, д. 11, кв. 9. П.1122-ПОТ от 07.05.26. Собств: Гарсеванян А.Р. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 754 400,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 1500 +/- 26 кв.м., к/н: 50:04:0101101:482, адрес: МО, Дмитровский р-н, г.п. Дмитров, д. Прудцы. П.1123-ПОТ от 07.05.26. Собств: Жукова О.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 327 950,00 р.

3. Жил. дом, общ.пл. 103 кв.м., к/н: 50:04:0150301:1270; Зем. уч., общ.пл. 800 +/- 13 кв.м., к/н: 50:04:0150301:440, адрес: МО, мун. округ Дмитровский, дер. Афанасово, терр. объединения Новое Афанасово, д. 7. П.1126-ПОТ от 07.05.26. Собств: Муравьева (Полушкина) А.Н. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 961 600,00 р.

4. Жил. дом, общ.пл. 539,6 кв.м., к/н: 50:04:0000000:85167; Зем. уч., общ.пл. 1763 +/- 15 кв.м., к/н: 50:04:0000000:98671, адрес: МО, Дмитровский р-н, дер. Сергейково-1, д.8. П.1129-ПОТ от 07.05.26. Собств: Тихонов А.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 14 366 700,00 р.

5. Зем. уч., общ.пл. 709 +/- 9 кв.м., к/н: 50:04:0250305:2490, адрес: Московская область. П.1130-ПОТ от 07.05.26. Собств: Федорченко В.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 287 000,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 54,7 кв.м., к/н: 50:52:0000000:9766, адрес: МО, г. Жуковский, ул. Пушкина, д. 4, кв. 4. П.1120-ПОТ от 07.05.26. Собств: Евсеев Д.Д. Взыск: АО ТБанк. Цена: 6 725 474,40 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 37,7 кв.м., к/н: 50:11:0010203:4998, адрес: МО, г. Красногорск, ул. Ленина, д.44, кв. 101. П.1100-ПОТ от 04.05.26. Собств: Медведева Д.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 817 400,00 р.

8. Жил. дом, общ.пл. 275,5 кв.м., к/н: 50:11:0050403:1081; Зем. уч., общ.пл. 751 +/- 19 кв.м., к/н: 50:11:0040110:328, адрес: МО, Красногорский р-н, р.п. Нахабино, ул. Счастливая, д. 43. П.1112-ПОТ от 04.05.26. Собств: Вартаньянц А.Э. Взыск: ПАО Банк Зенит. Цена: 27 140 000,00 р.

9. Кв-ра, общ.пл. 85,8 кв.м., к/н: 50:20:0000000:125370, адрес: МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 117, кв. 115. П.1118-ПОТ от 07.05.26. Собств: Пронин А.Н. Взыск: АО Россельхозбанк. Цена: 12 871 200,00 р.

10. Кв-ра, общ.пл. 65,5 кв.м., к/н: 50:20:0070312:6020, адрес: МО, г.о. Одинцовский, д Митькино, ул. Заречная, д. 2, кв. 5. П.1128-ПОТ от 07.05.26. Собств: Губатян А.В. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 367 677,60 р.

11. Жил. дом, общ.пл. 163,9 кв.м., к/н: 50:23:0030345:2137; Зем. уч., общ.пл. 946 кв.м., к/н: 50:23:0020230:19; Зем. уч., общ.пл. 760 кв.м., к/н: 50:23:0020260:130, адрес: МО, м.о. Раменский, п. станции Бронницы, ул. Лесная, д. 5. П.1119-ПОТ от 07.05.26. Собств: Бедросов А.В. Взыск: Зуев Е.И. Цена: 10 000 000,00 р.

12. Кв-ра, общ.пл. 44,5 кв.м., к/н: 50:05:0020506:679, адрес: МО, г.о. Сергиево-Посадский, с. Шеметово, ул Центральная, д. 23б, кв. 22. П.1105-ПОТ от 04.05.26. Собств: Лонский С.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 475 200,00 р.

13. Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:05:0080304:240, адрес: МО, Сергиево-Посадский, с/о Веригинский, в р-не д. Шепелево, восточ. часть кад. кв-ла 50:05:0080304. П.1108-ПОТ от 04.05.26. Собств: Круглышев В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 123 200,00 р.

14. Зем. уч., общ.пл. 474 +/- 2 кв.м., к/н: 50:32:0020121:2197, адрес: МО, Серпуховский р-н, р-н д. Терехунь. П.1116-ПОТ от 07.05.26. Собств: Даштиев С.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 148 500,00 р.

15. Кв-ра, общ.пл. 44,7 кв.м., к/н: 50:58:0040405:356, адрес: МО, г. Серпухов, пер. 2-й Северный, д. 14, кв. 6. П.1121-ПОТ от 07.05.26. Собств: Папава Е.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 936 117,80 р.

16. Зем. уч., общ.пл. 600 +/- 17 кв.м., к/н: 50:32:0020121:4289, адрес: МО, г.о. Серпухов, д. Акулово. П.1125-ПОТ от 07.05.26. Собств: Хрулькова Ю.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 400 000,00 р.

Изв. 2. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Повтор. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Жил. дом, общ.пл. 156,8 кв.м., к/н: 50:07:0020502:912; Зем. уч., общ.пл. 1000 +/-22 кв.м., к/н: 50:07:0020502:883. Адрес: МО, м.о. Волоколамский, с Васильевское, тер. «ЛамаЛэнд», д. 67. П.1003-ПОТ от 23.03.26. Собств: Моллаев З.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 6 546 360,00 р.

2. Зем. уч., общ.пл. 950 +/-1 кв.м., к/н: 50:29:0050107:1071, адрес: МО, г.о. Воскресенск, тер. Москворечье-3, з/у 87. П.1071-ПОТ от 16.04.26. Собств: Найданова Т.К. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 301 920,00 р.

3. Зем. уч., общ.пл. 743 +/19 кв.м., к/н: 50:03:0050380:6472, адрес: МО, г.о. Клин, д. Скрепящево. П.1040-ПОТ от 06.04.26. Собств: Маркосян С.Г. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 210 800,00 р.

4. Жилой дом, общ.пл. 111 кв.м., к/н: 50:23:0030135:578; Зем. уч., общ.пл. 806 +/10 кв.м., к/н: 50:23:0030119:99. Адрес: МО, Раменский г.о., с. Верхнее Мячково, ул. Дачная, д. 139. П.1052-ПОТ от 10.04.26. Собств: Сенченко В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 465 560,00 р.

5. Кв-ра, общ.пл. 41,6 кв.м., к/н: 50:22:0060416:365, адрес: МО, г.о. Люберцы, пгт. Красково, туп. Лесной, д. 1, корп. 14, кв. 14. П.1067-ПОТ от 16.04.26. Собств: Ивасюк Е.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 4 282 640,00 р.

6. Кв-ра, общ.пл. 42,8 кв.м., к/н: 50:12:0102002:661, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Попова, д. 17, кв. 21. П.1042-ПОТ от 06.04.26. Собств: Александрова Д.Ю. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 522 000,00 р.

7. Кв-ра, общ.пл. 62,6 кв.м., к/н: 50:31:0040616:785, адрес: МО, г. Чехов, ул. Береговая, д. 39, кв. 68. П.1068-ПОТ от 16.04.26. Собств: Нечаева Р.П., Нечаев С.И., Нечаев П.С. Взыск: АО МФК «Городская сберегательная касса». Цена: 6 049 450,00 р.

8. Кв-ра, общ.пл. 65,4 кв.м., к/н: 50:46:0050201:2067, адрес: МО, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 9А, кв. 110. П.1057-ПОТ от 10.04.26. Собств: Чернышова Н.В. Взыск: ООО Согласие. Цена: 6 838 610,40 р.

Место приема заявок: ЭТП «Фабрикант»: https://www.fabrikant.ru/.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 19.05.2026 г.

Дата окончания приема заявок – 01.06.2026 г.

Дата, время проведения торгов – 03.06.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Изв. 3. Залож. арест. недвиж. имущ-во. Первич. торги. Задаток 2% от нач. цены:

1. Зем. уч., общ.пл. 3000 +/-19 кв.м., к/н: 50:35:0050403:103, адрес: МО, Луховицкий р-н, с/п Газопроводское, д. Марьина Гора, ул. Зеленая, уч. 13. П.1099-ПОТ от 04.05.26. Собств: Маркарян А.Л. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 292 500,00 р.

2. 4/5 доли в праве общей долевой собственности на квартиру, общ.пл. 54,2 кв.м., к/н: 50:48:0000000:5708, адрес: МО, г. Реутов, пр-кт Мира, д. 5, кв. 35. П.1086-ПОТ от 22.04.26. Собств: Самбурский Н.Р. Взыск: ООО СЭБ «Альянс». Цена: 5 108 000,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://auction.msk.ru/, https://www.fabrikant.ru/, http://pot-torg.ru/, тел.: +7(993)702-24-24, e-mail: proforgtorg@inbox.ru.