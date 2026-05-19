Кровожадные монстры проснулись: миллионы граждан срочно делают прививки ради спасения жизни

Роспотребнадзор зафиксировал двукратный рост обращений в больницы за неделю, при этом риски заражения энцефалитом сохраняются в десятках регионов страны. Об этом сообщили « Ведомостям » в пресс-службе Роспотребнадзора.

Двукратный рост числа пострадавших

В медицинские учреждения Российской Федерации из-за укусов клещей обратились уже более 84 тысяч граждан. Ситуация обострилась чрезвычайно быстро, поскольку всего неделей ранее профильное ведомство сообщало лишь о 43 тысячах пострадавших. Официальные представители пресс-службы Роспотребнадзора подтвердили эту статистику, отметив резкую активизацию опасных членистоногих по всей стране.

География наибольшей активности клещей

Основная масса инцидентов приходится на определенные субъекты РФ. Наиболее высокие показатели по количеству обращений укушенных граждан сейчас фиксируются в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Вологодской, Иркутской, Томской, Кировской, Новосибирской и Костромской областях. В этот же список территорий с максимальным уровнем опасности попал и Красноярский край.

Опасные зоны и темпы вакцинации

Угроза заражения опасным клещевым вирусным энцефалитом на данный момент актуальна для отдельных районов 49 российских регионов. В зону риска включены некоторые территории Санкт-Петербурга, а также Талдомский и Дмитровский районы Московской области. В качестве защитной меры с начала января текущего года вакцинацию прошли уже свыше 2,4 миллиона человек, причем за последние семь дней прививки сделали около 200 тысяч граждан.