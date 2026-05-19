Спасительная ниточка для истерзанного ребенка: мальчик доверился бабушке и оказался в социальном центре

По информации издания, маленький мальчик терпел побои от собственной матери на протяжении почти целого года. Спастись ему удалось лишь тогда, когда он решился открыться самому родному и близкому человеку. В итоге 33-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых за то, что, по версии следствия, превратила жизнь своего сына в настоящий кошмар.

По данным издания, той самой спасительной ниточкой для ребенка стала его бабушка. Именно ей внук рассказал о творящихся дома ужасах. Пожилая женщина не стала медлить и не пыталась замять дело — она немедленно обратилась в полицию. Реакция правоохранителей последовала незамедлительно. Мальчика забрали из опасной семьи и отправили в социально-реабилитационный центр, подальше от жестокой родительницы.

«По версии следствия, в период с августа 2025 года по апрель 2026 года обвиняемая, ввиду малейшего непослушания, систематически применяла к малолетнему сыну физическое насилие», — сообщили пресс-службе СК Кузбасса.

По информации издания, в настоящий момент следователи собрали в отношении женщины неопровержимые доказательства вины. Сама обвиняемая, как сообщается, полностью признала свою вину и, вероятно, дает показания. Уголовное дело уже передано в суд. Теперь матери грозит реальный тюремный срок — максимальное наказание по инкриминируемой ей статье достигает трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что столичные следователи прекратили дело актрисы Анны Артамоновой.