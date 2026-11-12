«Из рук в руки»: эксперт рассказала, как в Московском регионе помогают людям с нарушениями слуха

Жители Московского региона с нарушениями слуха все чаще пользуются услугами профессиональных переводчиков. Такие специалисты сопровождают их при трудоустройстве, в судах, социальных, медицинских и образовательных учреждениях, а также на концертах и выставках. Об этом REGIONS рассказала Валентина Камнева, заведующая лабораторией русского жестового языка Российского государственного социального университета.

По ее словам, переводчики русского жестового языка востребованы практически везде: они помогают неслышащим людям на собеседованиях, в суде, больницах и госучреждениях. Камнева отметила, что в своей работе взаимодействует и с неслышащими, и со слышащими студентами.

Отдельное направление, которым эксперт занимается вместе с коллегами, — тифлосурдоперевод. Она обучала жестовому языку и дактилю «из рук в руку» людей с одновременным нарушением зрения и слуха, а также волонтеров в Москве и регионах.

По наблюдениям Камневой, услуги сурдопереводчиков в последнее время стали более востребованными. Государство выделяет средства на их оплату, чтобы граждане с нарушениями слуха получали нужную поддержку. Услуга предоставляется, если соответствующая мера реабилитации прописана в индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Число бесплатных часов по такой программе увеличено, но жизненные ситуации бывают разными, да и люди с нарушениями слуха сильно отличаются друг от друга, добавила эксперт.

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