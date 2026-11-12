Основатель и владелец «Группы Родина» Владимир Щекин стал «Человеком года» по версии BRICS Property Awards

В состав международного жюри премии вошли свыше 60 экспертов из России, Китая, Индии, Бразилии, ОАЭ, ЮАР, Ирана и других стран. Председателем выступил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Жюри высоко оценило инновационный геопортал, который был разработан Владимиром Щекиным совместно с НИУ ВШЭ, и отметило его вклад в развитие градостроительной отрасли. На портале представлены геопространственные и обезличенные данные о городской среде. С его помощью можно оценивать реальные потребности жителей и принимать более экономически эффективные градостроительные решения.

«Подобные инструменты открывают возможности для перехода от нормативов к планированию на основе данных. Разработка отражает стремление Щекина внедрять научные исследования и искусственный интеллект в практику российского девелопмента», — отметили в пресс-службе «Группы Родина».

Владимир Щекин занимается развитием территорий более 20 лет. В 2014 году вместе с Антоном Винером он основал «Группу Родина». Компания стала одним из ведущих девелоперов премиальной недвижимости в России и вошла в топ-5 премиальных застройщиков страны по версии Forbes. Ей было построено более 2 млн кв. метров недвижимости и создано порядка 500 тыс. кв. метров инфраструктуры. В числе ключевых проектов — ЖК «СОЮЗ», «Родина Парк», «Родина Переделкино», «Район российских дизайнеров», а также реставрация бывшего здания клуба фабрики «Свобода» под Дом русского бильярда «Москва».