Помощь стала доступнее: в Московском регионе услугу сурдоперевода можно оплатить электронным сертификатом
REGIONS: ОСФР направил ₽26 млн на сурдоперевод для жителей Московского региона
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
В 2026 году Отделение Социального фонда по Москве и Московской области направило ₽26 млн на оплату услуг по сурдо- и тифлосурдопереводу. Помощь профессиональных переводчиков получили 390 человек с нарушениями слуха, сообщили REGIONS в пресс-службе ОСФР по столичному региону.
С этого года оформить услугу стало проще: ее можно оплачивать с помощью электронного сертификата. Это позволяет выбрать любую организацию, которая принимает оплату по сертификатам.
Отделение Соцфонда также предоставляет людям с нарушениями слуха технические средства реабилитации — слуховые аппараты, специализированные телефоны с видеосвязью и другие устройства. Помимо средств реабилитации, такие граждане могут получать пенсионные и социальные выплаты. Их назначают автоматически на основании сведений об установлении группы инвалидности.
Ранее сообщалось, что жители Московского региона стали чаще обращаться к сурдопереводчикам.