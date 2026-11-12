Помощь стала доступнее: в Московском регионе услугу сурдоперевода можно оплатить электронным сертификатом

REGIONS: ОСФР направил ₽26 млн на сурдоперевод для жителей Московского региона

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

В 2026 году Отделение Социального фонда по Москве и Московской области направило ₽26 млн на оплату услуг по сурдо- и тифлосурдопереводу. Помощь профессиональных переводчиков получили 390 человек с нарушениями слуха, сообщили REGIONS в пресс-службе ОСФР по столичному региону.

С этого года оформить услугу стало проще: ее можно оплачивать с помощью электронного сертификата. Это позволяет выбрать любую организацию, которая принимает оплату по сертификатам.

Отделение Соцфонда также предоставляет людям с нарушениями слуха технические средства реабилитации — слуховые аппараты, специализированные телефоны с видеосвязью и другие устройства. Помимо средств реабилитации, такие граждане могут получать пенсионные и социальные выплаты. Их назначают автоматически на основании сведений об установлении группы инвалидности.

Ранее сообщалось, что жители Московского региона стали чаще обращаться к сурдопереводчикам.

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