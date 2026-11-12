«Спартак» обменял Гальченюка в «Сибирь»: красно-белым не пригодился форвард с 11 сезонами в НХЛ

«Спартак» обменял опытного нападающего Гальченюка в «Сибирь»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Спартак»]

«Спартак» обменял нападающего Алекса Гальченюка в «Сибирь», сообщается на сайте КХЛ. Взамен красно-белые получили защитника Александра Грунина и денежную компенсацию.

32-летний Гальченюк пришел в «Спартак» перед началом сезона. Форвард с российским и американским гражданством провел 11 сезонов в НХЛ, набрав 371 (151+220) очко в 692 матчах. В КХЛ Гальченюк играл за СКА и «Амур».

В «Спартаке» нападающий провел лишь шесть матчей с 3 (1+2) очками. Алексей Жамнов объяснил, что Гальченюк проиграл конкуренцию, после чего хоккеист был выставлен на обмен. Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков сомневался, что клуб может позволить себе такого игрока: «Для нас он стоит, как Роллс-Ройс».

Гальченюк стал вторым громким приобретением «Сибири» за неделю. Ранее новосибирский клуб подписал скандально известного канадского нападающего Эвандера Кэйна.

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