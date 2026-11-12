«Труд благословлен Богом»: священник из Подмосковья объяснил, чем опасна мечта о пассивном доходе

REGIONS: отец Петр из Подмосковья назвал главную опасность жизни без труда

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Настоятель храма Иосифа Волоцкого в Ленинском округе отец Петр посвятил проповедь отношению к труду и отдыху. Поводом стало распространенное желание жить на пассивный доход, не работая и проводя все дни дома. Об этом рассказали в соцсетях храма, сообщил REGIONS.

Священник привел евангельскую притчу о богаче и Лазаре: богатый человек ежедневно пировал, но не замечал нищего у своих ворот. После смерти они поменялись местами — богач оказался в страданиях, а Лазарь получил утешение. По словам отца Петра, смысл истории не в осуждении достатка: богач погубил себя привычкой к удовольствиям, безделью и равнодушию к чужой беде.

Священник отметил, что многие сегодня мечтают о доходе от нескольких квартир или о досрочной пенсии, чтобы больше не работать. Само желание спокойной жизни, по его мнению, не является неправильным — проблема начинается, когда человек полностью отказывается от занятий и теряет интерес к происходящему вокруг.

«Мечтать нужно не о том, чтобы сидеть дома и получать деньги за просто так, а о том, чтобы найти дело по душе и трудиться всю жизнь, ведь сам труд благословлен Богом», — сказал отец Петр.

Отец Петр подчеркнул: человеку важно сохранять дело, приносящее пользу ему, семье и окружающим. Труд может быть не только физическим — стоит искать занятие по душе, которое позволит развиваться, содержать близких и помогать другим. Достаток и отдых, по его словам, не должны становиться смыслом жизни: гораздо важнее использовать возможности с пользой и не терять интерес к людям, которым может понадобиться помощь.

Ранее сообщалось, что молодежь Подмосковья в рамках проекта «МЫ БУДУЩЕЕ. СИЛА СМЫСЛОВ» встретилась со священником Береговым.

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